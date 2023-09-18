Рабочего засыпало грунтом в котловане, когда он устранял аварию на трубопроводе в Кондопоге

Уголовное дело о нарушении требований охраны труда направили в суд.

Следователи Кондопоги завершили расследование уголовного дела по обвинению начальника участка муниципального предприятия ЖКХ в нарушении требований охраны труда, повлекшим по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. Об этом сообщили 18 сентября в пресс-службе Следственного комитета Карелии.

Следствие обнаружило, что 25 января 2023 года в ходе устранения аварии на трубопроводе холодного водоснабжения на участке Бульвара Юности в Кондопоге обрушился грунт стенок котлована, на дне которого находился 47-летний слесарь. Здоровью работника был причинен тяжкий вред.

Как подчеркнули в источнике, травмирование работника произошло из-за нарушения требований охраны труда, которые не обеспечил обвиняемый, являясь старшим мастером на предприятии ЖКХ и лицом, отвечающим за безопасность работ.

В ходе предварительного следствия обвиняемый полностью признал вину. Уголовное дело направили в суд.