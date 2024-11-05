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Рабочий умер в Петрозаводске прямо во время ремонта

Новости. Происшествия
16:00, 06 Ноября 2024
фото: © КУККОВКА.РФ | микрорайон Кукковка / VK

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Трагедия произошла в новостройке карельской столицы.

Рабочий скончался в одной из квартир новостройки на Кукковке, когда делал там ремонт. Об этом со ссылкой на МВД республики написало издание «Фактор».

Тело 64-летнего мужчины обнаружили собственники квартиры сегодня, 6 ноября.

По информации правоохранителей, криминальной составляющей в смерти рабочего нет.

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