Рабочий упал с высоты на заводе в Петрозаводске

Спасатели пришли на помощь рабочему, сорвавшемуся с высоты на предприятии «Авангард».

Инцидент произошел сегодня, 26 апреля. На заводе «Авангард» рабочий упал с высоты. Пострадавшего было необходимо доставить к сотрудникам скорой помощи. Об этом сообщили в Карельской республиканской поисково-спасательной службе.

«Помощь оказана, пострадавший передан медицинским работникам», — пишут в паблике спасателей.

Ранее спасатели Карелии вынесли из леса пенсионера, у которого отказали ноги.