Рабочий в Карелии упал с лестницы, получив тяжелые травмы

Государственная инспекция труда Карелии завершила расследование тяжелого несчастного случая и сделала выводы.
Государственная инспекция труда Карелии завершила расследование тяжелого несчастного случая, происшедшего с маляром ООО «Феникс».
Как сообщили в ведомстве, 11 сентября текущего года рабочий выполнял работы в цеху по окраске металлической конструкции, которая была 2 метра высотой и упал с приставной лестницы.
По заключению медиков, травмы, полученные мужчиной, квалифицированы как тяжелые.
Инспекция труда сделала выводы, что «причинами несчастного случая явилось неудовлетворительная организация производства работ, выразившаяся в отсутствии контроля со стороны работодателя за выполнением производства работ».
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