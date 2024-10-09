Рабочий в Карелии упал с лестницы, получив тяжелые травмы

Государственная инспекция труда Карелии завершила расследование тяжелого несчастного случая и сделала выводы.

Государственная инспекция труда Карелии завершила расследование тяжелого несчастного случая, происшедшего с маляром ООО «Феникс».

Как сообщили в ведомстве, 11 сентября текущего года рабочий выполнял работы в цеху по окраске металлической конструкции, которая была 2 метра высотой и упал с приставной лестницы.

По заключению медиков, травмы, полученные мужчиной, квалифицированы как тяжелые.

Инспекция труда сделала выводы, что «причинами несчастного случая явилось неудовлетворительная организация производства работ, выразившаяся в отсутствии контроля со стороны работодателя за выполнением производства работ».