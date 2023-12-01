Рабочий в Петрозаводске упал в вентиляционную шахту на уровне 11 этажа

Мастер попал под суд после того, как е обеспечил безопасность на объекте, сообщили в прокуратуре Карелии

Прокуратура Петрозаводска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 39-летнего местного жителя.

Обвиняемый был мастером строительных и монтажных работа одном из объектов Петрозаводска и во время работ не обеспечил ограждение технологического проема вентиляционной шахты.

В результате с 11-го этажа в этот проем упал рабочий на уровень 9-го этажа, получив травмы, квалифицированные как тяжкий вред здоровью. Инцидент произошел в сентябре 2023 года.

Обвиняемый вину признал и подробно рассказал о произошедшем. Уголовное дело было направлено в Петрозаводский городской суд для рассмотрения по существу.