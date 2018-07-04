Рабочим котельных в Пудоже задолжали 5,5 млн рублей

В Карелии рабочие пудожских котельных с апреля не получают заработную плату и компенсации за отпуск: люди пожаловались в прокуратуру.

Долг по зарплате перед сотрудниками ТСО-1 и ТСО-2 составил 5,5 млн рублей, сообщает канал ГТРК "Карелия".

Котельные в Пудоже обслуживали 170 человек. Учреждения обеспечивали теплом и горячей водой Пудож и поселки района. Трудовые договоры с работниками закончились после завершения отопительного сезона в мае.

"Мы получили зарплату только за апрель месяц. У нас осталась задолженность за предприятием за май месяц- с первого по одиннадцатое мая. И компенсация за отпуск до сих пор нам не выплачена",- сообщил машинист котельных установок ТСО-1 в Пудоже Сергей Занин.

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