«Работа КЭО в действии»: мусор валяется уже неделю, жители Костомукши возмущены

В соцсетях опубликовали видео заваленной мусорки в Костомукше.Select * from slider_list where idt=13 and timestart<1729834661 and timestop>1729834661 and hide=0 and def=0 order by rand() limit 1
В паблике «АНТИБЕСЕДКА — КОСТОМУКША» жительница опубликовала видео, на котором записала запущенное состояние мусорных контейнеров возле дома — они переполнены мешками. Рядом свалена груда мебели, которую, по словам жительницы, не вывозят уже неделю.
«Мусорная реформа в действии», — резюмирует она в видео.
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