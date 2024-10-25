«Работа КЭО в действии»: мусор валяется уже неделю, жители Костомукши возмущены

В соцсетях опубликовали видео заваленной мусорки в Костомукше.

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В паблике «АНТИБЕСЕДКА — КОСТОМУКША» жительница опубликовала видео, на котором записала запущенное состояние мусорных контейнеров возле дома — они переполнены мешками. Рядом свалена груда мебели, которую, по словам жительницы, не вывозят уже неделю.

«Мусорная реформа в действии», — резюмирует она в видео.

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