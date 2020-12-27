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Работа кинотеатров и музеев в Карелии приостанавливается с сегодняшнего дня

Новости. Общество
10:58, 28 Декабря 2020
фото: © "Столица на Онего"
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С 28 декабря по 3 января приостанавливаются театрально-концертные мероприятия, киносеансы и работа музеев в связи с угрозой распространения коронавируса.

Напомним, согласно изменениям, внесенным главой республики в распоряжение по ограничительным мерам, с понедельника, 28 декабря временно прекращают свою работу театры, концертные организации, кинотеатры, музеи. Они откроются для посетителей лишь 4 января.

"Это делаем, чтобы избежать большого наплыва посетителей, в том числе из числа гостей республики. Затем музеи, кинотеатры и театры продолжат работать с ограничениями по количеству посетителей, так что у жителей республики будет возможность посетить выставки, любимые спектакли и кинопремьеры. Все мероприятия на открытом воздухе по-прежнему можно проводить", – объяснил ранее Артур Парфенчиков введенное ограничение.

Ранее Парфенчиков разрешил кафе и ресторанам обслуживать посетителей по ночам на верандах и в павильонах.

 

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Комментарии

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Leopol'd
2020-12-28 12:36:02
Если есть "ограничения по количеству посетителей", то зачем закрывать? Очередное гениальное решение по предотвращению распространения заболевания!
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