Работа кинотеатров и музеев в Карелии приостанавливается с сегодняшнего дня

С 28 декабря по 3 января приостанавливаются театрально-концертные мероприятия, киносеансы и работа музеев в связи с угрозой распространения коронавируса.

Напомним, согласно изменениям, внесенным главой республики в распоряжение по ограничительным мерам, с понедельника, 28 декабря временно прекращают свою работу театры, концертные организации, кинотеатры, музеи. Они откроются для посетителей лишь 4 января.

"Это делаем, чтобы избежать большого наплыва посетителей, в том числе из числа гостей республики. Затем музеи, кинотеатры и театры продолжат работать с ограничениями по количеству посетителей, так что у жителей республики будет возможность посетить выставки, любимые спектакли и кинопремьеры. Все мероприятия на открытом воздухе по-прежнему можно проводить", – объяснил ранее Артур Парфенчиков введенное ограничение.

Ранее Парфенчиков разрешил кафе и ресторанам обслуживать посетителей по ночам на верандах и в павильонах.