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Новости. Общество
11:24, 28 Мая 2018

Работа мэрии Петрозаводска признана одной из самых неэффективных в России

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Петрозаводск вошел в число самых неблагополучных городов России по степени эффективности муниципального управления.

Столица Карелии заняла предпоследнее место в рейтинге, составленном Агентством политических и экономических коммуникаций (АПЭК) и Лабораторией региональных политических исследований Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ).

В рейтинге оценивается актуальная общественно-политическая и социально-экономическая ситуация в городских округах, прямо или косвенно связанная с деятельностью органов городской власти.

Читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии", в каких сферах деятельности Петрозаводск отстает от других городов России.

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Комментарии

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насмешница
2018-05-28 13:11:15
Посмотрела ради любопытства на сайте. Всего 250 сотрудников, Аппарат - 72, членов разных финансовых подразделений -65. То есть больше половины это отдел кадров+канцелярия+бухгалтерия.
йошкин кот
2018-05-28 12:56:01
подумаешь, РАБОТУ не оценили! и в рейтинге мэров на 79 месте из 88 (с 2017 утратив 5 позиций). зато в "фарватере" указаний, мнений и решений. и как радостно всё кругом "контролирует", "держит руку на пульсе". еще чуть-чуть, и нимб появится, а там и бабу Валю сменит.
Старый дед щукарь
2018-05-28 11:52:22
Я думаю если их всех разогнать, то только лучше будет, а деньги которые они получают на озеленение города пустить.
кир
2018-05-28 12:04:37
Старый дед щукарь, вам только бы разогнать, а квартиры и деньги поделить. Как в 17 году. Ничего путнего из той затеи не вышло. Сами пожираете плоды ваших предков.
Мизантроп
2018-05-28 12:34:08
кир, Вышло, вышло... Вторая экономика мира. Учи историю, лапоть. ))))
Старый дед щукарь
2018-05-28 12:27:39
кир, тебя дибилоид не спрашивали!
Orava
2018-05-28 11:51:36
Что и требовалось доказать. Сити-мэршу в ОТСТАВУ!!!!!
тетка
2018-05-28 12:32:10
Так ведь Петросовет рулит, а не "сити-мэрша".
Изя
2018-05-28 11:51:23
Анализ Высшей школы экономики не внушает доверия и явно заказной , эти либералы и так довели до ручки страну своими бредовыми идеями . А выборы мэра надо делать прямыми народными , чтобы мэр мог работать без оглядки на всяких " плохих людей" .
Д.Ю
2018-05-28 12:50:34
Изя, к ВШЭ можно относится по всякому, но в данном случае с ними невозможно спорить.
User
2018-05-28 11:32:33
А чего же депутаты до сих пор "неуд" ситя-менеджеру не поставили? Ширшину быстренько "сожрали", а тут который год "сиськи мнут", да байки травят. Всех в отставку!
тетка
2018-05-28 11:54:15
User, так и цели были разные: если Ширшина искренне хотела улучшить жизнь города и его жителей, то нынешним нужен только контроль над финансовыми потоками и забота о собственном бизнесе, а жителей они в упор не видят.
nae
2018-05-28 11:29:23
Ну что, петросовет. Об....ся с отменой выборов и назначением эффективного сити менагера? Или еще нужны доказательства? Или пообтекать подольше нужно, что бы за шиворот да поглубже?
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