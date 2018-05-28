Работа мэрии Петрозаводска признана одной из самых неэффективных в России

Петрозаводск вошел в число самых неблагополучных городов России по степени эффективности муниципального управления.

Столица Карелии заняла предпоследнее место в рейтинге, составленном Агентством политических и экономических коммуникаций (АПЭК) и Лабораторией региональных политических исследований Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ).

В рейтинге оценивается актуальная общественно-политическая и социально-экономическая ситуация в городских округах, прямо или косвенно связанная с деятельностью органов городской власти.

Читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии", в каких сферах деятельности Петрозаводск отстает от других городов России.