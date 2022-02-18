Работа мусоровозов восстановлена в пострадавшем от снегопадов городе Карелии

В Костомукше мусоровозы снова выйдут в рейсы, однако места остановок могут поменяться.

Сегодня, 19 февраля, в Костомукше планируется вечерний объезд мусоровозов в соответствии с графиком. Об этом информируют органы местного самоуправления Костомукшского городского округа в соцсети со ссылкой на компанию ООО «МСА», которая занимается вывозом мусора.

Коммунальщики сообщают, что места остановок мусоровозов могут измениться из-за работы снегоуборочной техники. Водители обещают сигналить, заявляя о себе.

«Если вы реально и адекватно видите, что мусоровоз, скорее всего, к вашему дому не подъедет, рекомендуем выйти и посмотреть мусоровоз где-то рядом. Водители будут останавливаться в возможном для этого месте и сигналить! К сожалению, сейчас ситуация такова, что мы даже не можем определить точки стоянок, так как работает снегоочистительная техника», — говорится в сообщении ООО «МСА».

В пятницу, 18 февраля, в Костомукше из-за неблагоприятной дорожной обстановки были отменены все вечерние объезды мусоровозов.