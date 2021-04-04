"Работа на экспорт – это другой уровень бизнеса"

Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия и Центр поддержки экспорта Республики Карелия уделяют большое внимание развитию экспортного потенциала Республики.

В общем объеме промышленного производства в Карелии доля экспорта традиционно составляет около 80%. Но в последние годы начала существенно меняться его структура. Если раньше, за границу поставлялось, в основном, сырье - камень и лес – то теперь все больший вес в зарубежных поставках набирает высокотехнологичная продукция карельских предприятий. В том числе, в области машиностроения. Одна из таких компаний - ООО "Петрозаводскмаш Горно-Металлургический комплекс" (ПГМК). Это предприятие, созданное в 2008 году на площадке "Петрозаводскмаша", специализируется на изготовлении и ремонте оборудования и запасных частей для горно-металлургического комплекса. Большая часть оборудования, которое производит ПГМК – результат собственных запатентованных разработок инженеров компании. В основном, продукция завода поставляется на ведущие добывающие и перерабатывающие предприятия России, но в последнее время растет и объем экспорта ПГМК. По итогам 2020 года доля зарубежных поставок в общем объеме продаж компании составила около 40%. Предприятие участвовало в конкурсе "Экспортер года 2021", организованном министерством экономического развития Карелии и региональным Центром поддержки экспорта, заняв втрое место в номинации "Экспортер года в сфере промышленности".

О том, каким был минувший год для предприятия и о планах на будущее в интервью нашему изданию рассказал исполнительный директор ООО "ПГМК" Василий Садыков.

- Прошлый год был сложным для многих отраслей промышленности, и Карелии и России, в целом. Как его пережила ваша компания?

- Нас кризисные явления почти не затронули. Горно-обогатительные комбинаты, как работали, так и работают. А рост курса доллара и евро по отношению к рублю нам только на руку. Хотя мы пока не продаем в дальнее зарубежье, а продаем в СНГ за рубли, рост курса влияет на то, что импортное оборудование стало дороже, и предприятия стали отдавать предпочтение нашей продукции – оно не только дешевле, но и по характеристикам не уступает или даже превышает импортные аналоги.





- С производства импортных аналогов, собственно, и началась история вашего предприятия?

- Да, мы начинали по китайскому методу – с копирования. Производили запчасти для английских насосов Warman (используемых для транспортировки отработанной пустой породы – прим. ред.), которые стоят на многих российских предприятиях горно-промышленного комплекса. Мы их стали копировать. Сначала изготавливали отдельные элементы, а потом сделали полный аналог этого насоса – первыми в России. Причем, у нас не было тогда лазерного сканера, который позволяет с особой точностью снять все размеры, поэтому все делали фактически вручную. Тем не менее, у нас это получилось.





- Ориентировались, в первую очередь, на внутренний рынок?

- Да, идея была для внутреннего рынка, но продажи у нас не пошли. Хотя наш насос по себестоимости был в 4 раза дешевле английского аналога, большинство российских комбинатов не захотело его покупать. Это стимулировало нас к созданию собственной модели насоса. За основу мы взяли насос советского производства, но полностью его перестроили. Получился совершенно новый насос, который мы запатентовали, то есть это абсолютно оригинальная разработка. Если межремонтный интервал советского насоса составлял 1000-1200 часов, то наш первый насос, который мы поставили в Украину в 2012 году, отработал 12000 часов.

- То есть вы сразу начали с поставок на экспорт?

- Если говорить именно о насосах, то – да. Начали с Украины, потом - Казахстан, Узбекистан. Поставляем как отдельные элементы, так и полнокомплектные насосы. Они очень хорошо себя зарекомендовали. Мощность наших насосов превышает многие аналоги. Их установка позволяет заказчикам сократить количество дополнительных насосных станций, то есть они экономят на строительстве и обслуживании таких станций. Совместно с ООО "Литейный завод "Петрозаводскмаш" ГК "КСК" намечена стратегия экспансии на рынок дальнего зарубежья, идет активная подготовка к экспортным поставкам в Австралию, Чили, страны Африки, где работают мощные горно-обогатительные комбинаты. Мы думаем, как зайти на этот рынок. Наш насос сейчас в очередной раз будет модернизироваться, мы снова будем получать патент – таких патентов у нас несколько – и выходить с этой разработкой на новые рынки сбыта.

- Помощь в поиске рынков сбыта за рубежом, получение международных патентов, сертификация – все это входит в "пакет услуг", который предоставляет Центр поддержки экспорта Карелии. Вы рассчитываете на его помощь?

- Мы будем рады любой помощи. Центр поддержки экспорта помогал нам участвовать в нескольких международных выставках в Москве и Екатеринбурге, оплатил нам сертификацию, изготовление рекламной продукции с нашим логотипом. Сейчас готовимся к выставке в Узбекинстане UzMiningExpo. Надеемся, что сотрудничество с Центром продолжится.

- Еще несколько лет назад, когда заходил разговор о взаимоотношения бизнеса и власти, со стороны предпринимателей звучала только одна просьба: "Не надо нам помогать, лучше не мешайте". Сейчас, на ваш взгляд, ситуация изменилась?

- Раньше вообще никакой помощи не было. Поэтому, так и говорили – главное, чтобы не мешали. А сегодня чувствуется, что у Корпорации развития Карелии, у Центра поддержки экспорта есть задачи, которые пред ними ставит правительство, и они стараются их выполнять.

- На ваш взгляд, как экспортера с большим опытом, с учетом текущей международной ситуации, может быть, есть смысл больше работать на внутренний рынок?

- На экспорт надо стараться работать всегда. Это не только другие деньги. Международная сертификация, подготовка разрешительной документации и прочее – все это требует соответствующего уровня развития производства. Это другой уровень бизнеса.