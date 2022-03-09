Работа над Генпланом Петрозаводска, от которой зависят сотни семей, вошла в финальную стадию

Проект изменений в Генеральном плане Петрозаводске, необходимых для легализации сотен земельных участков жителей города и предпринимателей, получил одобрение в Минэкономразвития России.

Об этом сообщил глава Петрозаводска Владимир Любарский.

«Обновленный Генплан даст возможность избавиться от множества застарелых проблем. Так, завершения всех процедур ждут жители микрорайонов: Древлянка — 3, Кукковка — 3, ТИЗ „Усадьба“ и Университетского городка, чьи земельные участки, выделенные на этих территориях под индивидуальную застройку, с формальной точки зрения расположены прямо в лесном фонде. Понятно, с какими трудностями пришлось столкнуться горожанам, которые не могли развивать и благоустраивать свои участки на законных основаниях. Также за судьбой нового Генплана следят многодетные семьи, поскольку он позволит значительно сократить очередь на получение ими земельных участков под индивидуальное жилое строительство», — написал мэр на своей странице Вконтакте.

Работа над изменениями в Генплане началась в 2017 году после того, как Верховный суд России нашел в нем множество нарушений. Выяснилось, что 59 кварталов лесного фонда были незаконно включены в границы Петрозаводска. К этому времени в указанных кварталах власти Петрозаводска выделили около 1,5 тыс. земельных участков физическим лицам, и еще около 350 участков — юридическим. Там было возведено несколько районов многоэтажной и индивидуальной жилой застройки, построены торговые и промышленные объекты. Изменения в Генплане позволят узаконить все эти объекты и сформировать дополнительные территории застройки.

«Рад сообщить вам, что после всех консультаций и внесения необходимых поправок нами было получено положительное заключение о согласии с проектом изменений в генеральный план Петрозаводска от Министерства экономического развития РФ. Теперь мы можем перейти к подготовке последнего этапа согласования Генплана — вынесение проекта на сессию городского Совета Петрозаводска. Предварительно это может произойти уже в конце апреля», — добавил Любарский.