890x80
Реклама
Центр поддержки экспорта Карелии объявил конкурс «Экспортер года»
09.03.2022 16:55
Глава Минздрава Карелии определил возможные сроки отмены масочного режима
17.03.2022 21:31
Мэр Петрозаводска объявил новые цены в маршрутках
Сегодня 09:37

Работа над Генпланом Петрозаводска, от которой зависят сотни семей, вошла в финальную стадию

Новости. Общество
16:52, 18 Марта 2022
фото: © Илья Тимин

Новости партнеров

Проект изменений в Генеральном плане Петрозаводске, необходимых для легализации сотен земельных участков жителей города и предпринимателей, получил одобрение в Минэкономразвития России.

Об этом сообщил глава Петрозаводска Владимир Любарский.

«Обновленный Генплан даст возможность избавиться от множества застарелых проблем. Так, завершения всех процедур ждут жители микрорайонов: Древлянка — 3, Кукковка — 3, ТИЗ „Усадьба“ и Университетского городка, чьи земельные участки, выделенные на этих территориях под индивидуальную застройку, с формальной точки зрения расположены прямо в лесном фонде. Понятно, с какими трудностями пришлось столкнуться горожанам, которые не могли развивать и благоустраивать свои участки на законных основаниях. Также за судьбой нового Генплана следят многодетные семьи, поскольку он позволит значительно сократить очередь на получение ими земельных участков под индивидуальное жилое строительство»,  — написал мэр на своей странице Вконтакте.

Работа над изменениями в Генплане началась в 2017 году после того, как Верховный суд России нашел в нем множество нарушений. Выяснилось, что 59 кварталов лесного фонда были незаконно включены в границы Петрозаводска. К этому времени в указанных кварталах власти Петрозаводска выделили около 1,5 тыс. земельных участков физическим лицам, и еще около 350 участков — юридическим.   Там было возведено несколько районов многоэтажной и индивидуальной жилой застройки, построены торговые и промышленные объекты. Изменения в Генплане позволят узаконить все эти объекты и сформировать дополнительные территории застройки.

«Рад сообщить вам, что после всех консультаций и внесения необходимых поправок нами было получено положительное заключение о согласии с проектом изменений в генеральный план Петрозаводска от Министерства экономического развития РФ.  Теперь мы можем перейти к подготовке последнего этапа согласования Генплана — вынесение проекта на сессию городского Совета Петрозаводска. Предварительно это может произойти уже в конце апреля», — добавил Любарский.

 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
11.03.2022, 18:24
Стало известно, как погиб на Украине 21-летний Никита Ерошкин из Карелии
11.03.2022, 18:03
«Пуля оборвала его жизнь»
14.03.2022, 16:29
Еще один юный житель Карелии погиб в ходе спецоперации на Украине
11.03.2022, 12:47
Военкоматы Карелии ищут врачей и фельдшеров
15.03.2022, 14:10
Страшный список пополняется: еще один военнослужащий из Карелии погиб на Украине
11.03.2022, 16:09
Транспортная реформа приведет к сокращению количества личных автомобилей в центре Петрозаводска

Чтиво

15.03.2022 14:23
Без политики
Здесь лучше, чем дома
В Петрозаводске работает отделение социальной реабилитации, где специалисты помогают пожилым людям и инвалидам забыть об одиночестве.
Прощание с Большим Маком
11.03.2022 11:44
«Луганск–Карелия»: когда живешь одним днем
09.03.2022 16:08
архив чтиво

Медиа

Чемпионат и первенство Республики Карелия по брейкингу 2022
14.03.2022 12:56
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»