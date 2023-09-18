Работа по переводу госсервисов на платформу «ГосТех» будет усилена

Об этом рассказал заместитель председателя Правительства РФ на совещании с руководителями цифровой трансформации регионов и федеральных ведомств

В рабочем совещании с заместителем председателя Правительства РФ Дмитрием Чернышенко руководители цифровой трансформации (РЦТ) регионов и федеральных ведомств обсудили применение технологий искусственного интеллекта (ИИ) в отраслях экономики, оценили реализацию пилотных региональных сервисов на платформе «ГосТех» в 2023 году.

«По указу Президента Владимира Путина с 1 января 2024 года регионам необходимо создать и запустить в эксплуатацию государственные информационные системы на платформе «ГосТех». Напомню, что до конца года мы должны перевести на платформу госсервисы 24 ФОИВ и 11 пилотных субъектов. Призываю руководителей цифровой трансформации активнее включаться в работу и завершить начатые проекты в установленный срок. Минцифры необходимо подготовить дорожную карту по снятию проблемных вопросов», – отметил Дмитрий Чернышенко.

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев также принял участие в совещании и рассказал о статусе работ по реализации пилотных региональных сервисов на платформе «ГосТех» в 2023 году и планах на 2024 год. Было представлено несколько сценариев внедрения решений в регионах. Обсуждалось создание рабочих групп, которые будут отвечать за формирование требований к цифровой трансформации по соответствующим отраслям и разработку конечных функциональных требований для создания новых решений на платформе «ГосТех».

Также Максут Шадаев представил текущий рейтинг выполнения показателей эффективности и результативности руководителей цифровой трансформации федерального и регионального уровней и актуализированной методики оценки РЦТ. В рейтинге ведомств были отмечены Росрезерв, Росмолодежь, Росаккредитация, Минпромторг России, ФССП России, МЧС России, Минсельхоз России, Росгвардия и Минцифры России. Среди регионов – Ростовская область, ХМАО – Югра, Тульская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика Татарстан, а также Сахалинская, Липецкая, Белгородская области.

На совещании заместитель министра экономического развития РФ Максим Колесников доложил о результатах работы штаба, созданного по поручению Дмитрия Чернышенко для эффективного внедрения технологий ИИ на уровне регионов. Уже сейчас согласованы требования по внедрению ИИ при получении субсидий, проработаны подходы к организации разработки и экспертизы отраслевых ИИ-программ обучения, а также сформированы механизмы стимулирования внедрения ИИ в госкомпаниях.

По поручению Дмитрия Чернышенко Минцифры России совместно с субъектами проводят киберучения в регионах, то есть практическую проработку навыков сотрудников подразделений, ответственных за информационную безопасность и объекты КИИ. Учения уже провели Калининградская область, Камчатский край, Ленинградская область, Мурманская область.