Работа по выпуску печатных изданий на национальных языках в Карелии продолжается в штатном режиме

Об этом на заседании Совета представителей карелов, вепсов и финнов Карелии при Главе республики доложила и.о регионального министра национальной и региональной политики Александра Ершова.

Сегодня, 24 октяюря, состоялось очередное заседание Совета представителей карелов, вепсов и финнов Карелии при Главе республики. Участники встречи обсудили итоги состоявшегося недавно X съезда карелов и важные социальные проекты.

Членов Совета приветствовал заместитель Главы республики по внутренней политике Игорь Корсаков. Он отметил высокий уровень проведения юбилейного съезда, на котором был принят важный программный документ. Это резолюция, включающая вопросы социально-экономического развития национальных районов, сохранения и продвижения национальных языков, популяризации культуры карелов.

- Сейчас Правительству республики предстоит разработать и принять дорожную карту по реализации положений резолюции, которая на ближайшие четыре года определит основные направления нашей работы в сфере этнокультурного развития карелов, - отметил Игорь Корсаков.

Участники заседания заслушали доклад исполняющей обязанности министра национальной и региональной политики Карелии Александры Ершовой. Она обратила внимание на то, что все периодические издания на национальных языках в рамках государственного заказа продолжают выпускать в штатном режиме.

Отдельной темой обсуждения стало развитие учебно-методической базы в области изучения вепсского, карельского и финского языков и литературы. Проректор Карельского института развития образования Елена Шумилова рассказала о работе над новыми учебниками и пособиями. Серия разработана с участием школьных учителей. Последнее в линейке издание увидит свет в декабре этого года. В электронном виде все учебники можно найти на сайте Национальной библиотеки Карелии.

Также в рамках Совета обсудили работу этнокультурных центров и общественных организаций - они играют ключевую роль в сохранении традиционной культуры. Многие, помимо творческой и образовательной деятельности, поддерживают земляков, выполняющих боевые задачи в зоне СВО: плетут сети, шьют одежду-камуфляж, участвуют в сборах помощи для бойцов.