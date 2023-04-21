«Работа России. Время возможностей»: в Карелии пройдет второй этап всероссийской ярмарки трудоустройства

На ярмарку заявились около ста работодателей из всех районов и городов Карелии, сообщили в Управлении труда и занятости.

В следующую пятницу, 23 июня по всей республике пройдет второй этап всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей». Сейчас об участии в ярмарке заявили около 100 работодателей из всех районов и городов Карелии, которые предложат порядка тысячи вакансий.



На ярмарку приглашают всех, кто хочет найти или поменять работу, бесплатно обучиться новым профессиям.

Заполнить предварительную заявку на посещение ярмарки трудоустройства можно по ссылке. На электронную почту участнику пришлют приглашение.



Так, на площадке администрации Петрозаводска, кроме открытого отбора кадров, соискателей и работодателей проконсультируют специалисты кадрового центра, пройдут семинар «Актуальные вопросы трудовых отношений и охраны труда», круглый стол «Форум работающей молодежи – создаем будущее Карелии». Студентам и выпускникам предложат практику и постоянную работу, а также временную подработку.



Кроме того, в кадровом центре «Работа России» состоятся собеседования с работодателями, тренинг для безработных граждан «Современные формы самопрезентации на рынке труда», семинар для начинающих предпринимателей и тех, кто планирует открыть собственное дело.



На учебно-производственной площадке «Фабрика процессов» пройдет тренинг по отработке технологии бережливого производства в рамках нацпроекта «Производительность труда».



Более подробная информация о ярмарке размещена по ссылке.



На 23 июня запланированы и федеральные мероприятия. Так, на портале «Работа России» состоится восьмичасовой онлайн-марафон, к которому подключатся Владивосток, Екатеринбург, Москва и Тула. Более 40 спикеров примут участие в онлайн-дискуссиях по наиболее актуальным и важным темам рынка труда.



Напомним, 14 и 15 апреля на 22 площадках в Карелии проходил региональный этап ярмарки. Свои вакансии предложили 100 работодателей. Соискатели прошли собеседования, их пригласили на повторные встречи уже непосредственно на будущем месте работы.



Более 80 граждан уже трудоустроились в различных отраслях экономики. Жители Карелии трудятся операторами очистного оборудования, машинистами резальных машин, лаборантами химического анализа, вязальщиками схемных жгутов, открыли собственное дело.



На предприятиях железнодорожной отрасли работают механики, помощники машинистов тепловоза, инженеры, проводники и другие специалисты.



Сотрудники работают в АО «Карельский окатыш», ООО «Амкодор-Онего», ООО «Соломенский лесозавод», ООО «Элит Профит», в АО «Кондопожское лесопромышленное хозяйство», в карельском центре авиационной и наземной охраны лесов.



Например, Роман Гужиев из Кеми на ярмарке успешно прошел собеседование у работодателя и трудится

помощником машиниста в депо. Другой кемлянин, Георгий Сидоров, устроился в транспортную полицию.







«Всероссийская ярмарка стала эффективным рычагом к трудоустройству граждан», - отметили в республиканском управлении труда и занятости.



Всю информацию об участии в ярмарке работодатели и соискатели могут узнать в агентствах занятости.