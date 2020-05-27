Работа ЗАГСов в Карелии приостановлена еще на месяц

Глава Карелии продлил прием заявлений в загсах о заключении брака до 1 июля.

Артур Парфенчиков 27 мая подписал новое распоряжение, в котором говорится, что прием заявлений в загсах о заключении брака будет приостановлен до конца июня.

"Поэтому, если молодожены хотят сыграть пышную свадьбу, ее лучше назначить после этой даты. А пока зарегистрировать брак можно без присутствия близких и родных", – написал глава Карелии на своей странице "ВКонтакте".

Напомним, на сайте правительства 3 апреля было опубликовано распоряжение губернатора. Отдельный пункт документа касался организации работы ЗАГСов на территории Карелии – им было предписано приостановить прием заявлений о заключении и расторжении браков, если указанные регистрации определены на дату до 1 июня 2020 года.