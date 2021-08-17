Работа жительницы Карелии завоевала 3-е место на международном художественном конкурсе

На проведенном московским Музеем Победы конкурсе, который был посвящен фронтовым собакам, жительница Карелии заняла третье место.

Ирина Гаврилова из Карелии заняла 3-е место на международном конкурсе «Собаки-герои», который провел московской Музей Победы. Работа победительницы посвящена фронтовым собакам и отмечена в номинации от 18 лет и старше. Об этом сообщили в паблике правительства Карелии.

Среди художников — и начинающие живописцы, и профессиональные мастера. Их рисунки — о четвероногих героях времен Великой Отечественной войны — собаках-санитарах, подрывниках, связистах

Всего на конкурс поступило более 2 тысяч работ. С рисунками всех участников можно ознакомиться в электронной экспозиции.