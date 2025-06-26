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Названо число жителей Карелии, полностью довольных своей работой

Новости. Экономика
12:30, 06 Июля 2025
фото: © Scott Graham / Unsplash

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Больше всего удовлетворены своей работой на Северо-Западе кадровые и HR-специалисты, а менее всех — работники сферы искусства и масс-медиа

Лишь 10% жителей СЗФО, в том числе Карелии, оценивают свою работу на 10 из 10. Таковы результаты опроса, который проводили эксперты рекрутинговой платформы HeadHunter. Средняя оценка удовлетворённости работой в округе и в республике составила 5,3 балла из 10.

Крайне низкие оценки своей работе и условиям дали 22% опрошенных, а высокие — 16%. Средний балл оценки своей работы у мужчин составил 5.1, у женщин выше — 5.4. Среди возрастных групп наиболее удовлетворены своей работой оказались молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет, средний балл у них составил 5.3. Ниже всего оценили свою работу возрастные люди старше 55 лет — на 4.5 балла в среднем.

Больше всего удовлетворены своей работой оказались кадровые и HR-специалисты с 6 баллами. Наименее довольны своей работой специалисты по закупкам, юристы, сотрудники сферы безопасности, а также работники сферы искусства и массмедиа (по 4.7 балла).

Наиболее важными в положительной оценке работы для жителей Северо-Запада оказались условия труда (40% опрошенных), коллектив и атмосфера (30%) и зарплата (22%). Наименьшую ценность имеют перспективы карьерного роста и ценности, транслируемые компанией.

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