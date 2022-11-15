«Работайте»: главврач Перинатального центра Карели вышел на связь с коллегами из зоны СВО

Главврач Перинатального центра в Петрозаводске Евгений Тучин, добровольно ушедший служить в зону СВО, вышел на связь с коллегами.

Как сообщил на своем телеграм-канале глава карельского Минздрава Михаил Охлопков, ушедший добровольцем на спецоперацию главврач перинатального центра Евгений Тучин остается на связи с семьей и коллегами. Об этом рассказала исполняющая обязанности главврача Республиканского перинатального центра в Петрозаводске Елена Шакурова.

«Я включала это голосовое сообщение персоналу. Евгений Александрович сказал, что ничего лишнего о себе сообщить не сможет, что он в нас очень верит и что все у нас получится. Сказал: „работайте“! Я ему тоже через супругу передаю некоторую информацию: например, о том, что у нас заработал колл-центр, что нас похвалил Минздрав. Так у нас идет общение через жену», — сообщила Елена Шакурова, и. о. главврача Республиканского перинатального центра.

Напомним, руководитель Республиканского перинатального центра, старший лейтенант запаса Евгений Тучин 30 ноября 2022 года добровольно направился в воинскую часть для службы по мобилизации.