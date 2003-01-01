«Работают водолазы»: продолжаются поиски двух пропавших мужчин на озере в Карелии

В Карелии продолжаются поиски двух мужчин, пропавших после переворачивания лодки 1 ноября на озере Долгое.

В МЧС Республики Карелия сообщили «Столице на Онего», что в поисках задействован поисковой отряд из четырех водолазов. В данный момент никто из разыскиваемых не обнаружен.

Ранее были найдены моторная лодка, на которой пропавшие вышли в озеро, и автомобиль.

Инцидент произошёл с лодкой «Обь», в которой находились трое мужчин, не имевших при себе спасательных жилетов. Когда судно перевернулось, один мужчина (1967 года рождения) самостоятельно добрался до берега в 100 метрах и отправился в село Михайловское. Только спустя три часа он смог сообщить о случившемся. Его спутники (1958 и 1965 годов рождения) всё это время оставались в воде, ухватившись за перевёрнутую лодку.

