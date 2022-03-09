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Работавший на севере Карелии петрозаводчанин пошел в бар и остался без получки

Новости. Криминал
10:26, 11 Марта 2022
фото: © Михаил Терещенко/ТАСС

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В Лоухском районе возбуждено уголовное дело о краже, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Лоухского района обратился 26-летний петрозаводчанин, ставший жертвой кражи. Молодой человек рассказал, что приехал на север республики по работе. Отдыхая после получки в баре, он остался без наличности. Петрозаводчанин был уверен, что в случившемся есть криминальная составляющая, но подозреваемого назвать не мог.

Как выяснили сотрудники уголовного розыска, чужими деньгами завладел 32-летний ранее имевший проблемы с законом местный житель — участник застолья. Дождавшись подходящего момента, он взял из сумки знакомого 15000 рублей и скрылся. Часть денег впоследствии он успел потратить, остальное изъяли полицейские.

По статье «кража» возбуждено уголовное дело, фигуранту грозит до 5 лет лишения свободы. Расследование продолжается.

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