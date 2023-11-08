Работник магазина защитил коллег, дав отпор агрессору при разбойном нападении

Полицейские отметили смелость и решительность жителя Муезерского района.

В полиции Муезерского района на планерке обсуждали итоги деятельности подразделения. На совещание были приглашены представители Общественного совета и местный житель Владимир Вербитский. Именно жителю Муезерского района в ведомстве уделили особое внимание.

В конце октября мужчина оказался участником криминального инцидента. После завершения рабочей смены в магазине он вместе с коллегами собирался домой, но на крыльце у служебного выхода их остановил неизвестный. Угрожая ножом, он потребовал деньги. Владимир не растерялся и ловко выбил нож из рук нападавшего, после чего прогнал его.

В полиции отметили, что такой поступок заслуживает уважения. В торжественной обстановке Владимиру Вербитскому выразили слова признательности за смелость и активную жизненную позицию и вручили благодарственное письмо и памятный сувенир.