Работник нефтегазовой компании в Карелии погиб в результате несчастного случая

Инспекция труда Карелии расследует несчастный случай с летальным исходом в ООО «Нефтегазстрой».
Государственная инспекция труда республики начала расследование несчастного случая со смертельным исходом, происшедшего с работником ООО «Нефтегазстрой».
По результатам иснпекторы сделают выводы о причинах и обстоятельствах трагедии.
Напомним, ранее инспекция труда завершила расследование другого смертельного случая.
Инспекторы установили, что машинист экскаватора АО «Кондопожское лесопромышленное хозяйство» скончался в рабочее время в жилом вахтовом вагончике.
Причина несчастного случая - внезапная коронарная смерть работника (остановка сердца). Комиссия пришла к выводу, что несчастный случай не связан с производством.
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