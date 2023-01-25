Работник нефтегазовой компании в Карелии погиб в результате несчастного случая

Инспекция труда Карелии расследует несчастный случай с летальным исходом в ООО «Нефтегазстрой».

Государственная инспекция труда республики начала расследование несчастного случая со смертельным исходом, происшедшего с работником ООО «Нефтегазстрой».



По результатам иснпекторы сделают выводы о причинах и обстоятельствах трагедии.



Напомним, ранее инспекция труда завершила расследование другого смертельного случая.



Инспекторы установили, что машинист экскаватора АО «Кондопожское лесопромышленное хозяйство» скончался в рабочее время в жилом вахтовом вагончике.



Причина несчастного случая - внезапная коронарная смерть работника (остановка сердца). Комиссия пришла к выводу, что несчастный случай не связан с производством.