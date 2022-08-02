Работник пекарни в Петрозаводске застрял в тестораскаточной машине

Спасатели освободили мужчину, рука которого застряла в рабочей технике.

Как сообщили «Столице на Онего» в МЧС Карелии, необычную операцию по спасению человека пришлось провести петрозаводским спасателям.

Вчера, 2 августа, на пульт дежурного МЧС поступила заявка: в одной из пекарен города помощь требуется работнику, пострадавшему из-за техники.

В 16.25 спасатели прибыли в пекарню на улице Древлянка. Пострадавший находился там — его рука застряла в тестораскаточной машине.

С помощью гидравлического инструмента сотрудники МЧС разблокировали технику и освободили пострадавшего, которому была оказана медицинская помощь.