Работник пекарни в Петрозаводске застрял в тестораскаточной машине

Спасатели освободили мужчину, рука которого застряла в рабочей технике.
Как сообщили «Столице на Онего» в МЧС Карелии, необычную операцию по спасению человека пришлось провести петрозаводским спасателям.
Вчера, 2 августа, на пульт дежурного МЧС поступила заявка: в одной из пекарен города помощь требуется работнику, пострадавшему из-за техники.
В 16.25 спасатели прибыли в пекарню на улице Древлянка. Пострадавший находился там — его рука застряла в тестораскаточной машине.
С помощью гидравлического инструмента сотрудники МЧС разблокировали технику и освободили пострадавшего, которому была оказана медицинская помощь.
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