Работник сетевого магазина в Петрозаводске спрятал украденный алкоголь на помойке

Мужчину, обокравшего магазин, в котором работал, ждет суд, сообщили в прокуратуре Петрозаводска.

В канун минувшего нового года молодой работник одного из сетевых магазинов карельской столицы украл дорогое элитное спиртное: по бутылке виски и коньяку.

Украденный алкоголь продавец вынес через служебный выход и на время припрятал в один из баков с отходами, которые из магазина выносят на помойку.

После окончания рабочего дня молодой человек забрал припрятанный алкоголь и приступил к его употреблению, забыв об имеющихся в магазине камерах видеонаблюдения, запечатлевших противоправные делишки продавца.

Теперь за кражу работника сетевого магазина ожидает суд.