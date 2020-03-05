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Работник сетевого магазина в Петрозаводске спрятал украденный алкоголь на помойке

Новости. Криминал
17:00, 05 Марта 2020
фото: © Столица на Онего
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Мужчину, обокравшего магазин, в котором работал, ждет суд, сообщили в прокуратуре Петрозаводска.

В канун минувшего нового года молодой работник одного из сетевых магазинов карельской столицы украл дорогое элитное спиртное: по бутылке виски и коньяку.

Украденный алкоголь продавец вынес через служебный выход и на время припрятал в один из баков с отходами, которые из магазина выносят на помойку.

После окончания рабочего дня молодой человек забрал припрятанный алкоголь и приступил к его употреблению, забыв об имеющихся в магазине камерах видеонаблюдения, запечатлевших противоправные делишки продавца.

Теперь за кражу работника сетевого магазина ожидает суд.

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