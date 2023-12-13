Работник в Приладожье получил крупные выплаты при увольнении только после вмешательства инспекции труда

Государственная инспекция труда республики добилась восстановления прав сотрудника.
Инспекторы проверили работу частной компании в сфере управления недвижимостью в Лахденпохском районе и нашли нарушения.
Один из сотрудников фирмы при увольнении не получил полагающиеся выплаты.
После вмешательства надзорного органа работнику выплатили все суммы в размере 81 тысячи рублей, сообщили в государственной инспекыии труда Карелии.
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