Работник в Приладожье получил крупные выплаты при увольнении только после вмешательства инспекции труда

Государственная инспекция труда республики добилась восстановления прав сотрудника.

Инспекторы проверили работу частной компании в сфере управления недвижимостью в Лахденпохском районе и нашли нарушения.



Один из сотрудников фирмы при увольнении не получил полагающиеся выплаты.



После вмешательства надзорного органа работнику выплатили все суммы в размере 81 тысячи рублей, сообщили в государственной инспекыии труда Карелии.