Работника Беломорско-Балтийского канала нашли мертвым у ворот одного из шлюзов

Старшего механика ББК нашли мертвым у ворот шлюза № 19.

Госинспекция труда Карелии начала расследование несчастного случая со смертельным исходом, рассказали в надзорном ведомстве.

Несчастный случай произошел со старшим механиком Беломорско-Балтийского канала. По предварительной информации, сотрудник скончался на рабочем месте.

Как уточнили нашему изданию в Госинспекции труда Карелии, работника нашли на улице 12 декабря — он лежал у ворот ограждения шлюза № 19. Вызвали бригаду «скорой». Приехавшие медики констатировали смерть.

По результатам расследования инспекторы надзорного ведомства сделают выводы о причинах и обстоятельствах происшествия.