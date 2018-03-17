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Новости. Общество
11:19, 17 Марта 2018

Работникам фермы в Карелии, где из-за голода гибли коровы и норки, частично выплачены долги по зарплате

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Работникам молочной фермы и зверофермы в Пряжинском районе частично выплачены долги по заработной плате, рассказали в прокуратуре Карелии.

По фактам нарушения трудового законодательства в ООО "Молочная ферма "Пряжинская" и   ООО "Звероферма "Пряжинская" обеспечено частичное погашение задолженности по заработной плате, образовавшейся перед работниками предприятий еще в 2017 году.

Так, по результатам совещания, проведенного при прокуроре Пряжинского района 7 марта, и дополнительно принятых мер прокурорского реагирования, 16 марта обеспечено частичное погашение образовавшейся задолженности на сумму 1,5 млн рублей.

Порядок погашения оставшейся задолженности по заработной плате перед работниками предприятий остается на контроле прокуратуры района.

Ранее "Столица на Онего" писала, в сентябре 2017 года на ферме  от голода умерло более 200 коров. Ситуацию удалось разрешить, продав коров в племсовхоз "Ильинский". Позже стало известно, что здесь также погибли около 2,5 тысяч норок и лисиц.

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