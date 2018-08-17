Работникам кондопожского "Порфирита" выплатили 1,5 млн рублей

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Сотрудникам ОАО "Порфирит" выплатиили зарплату, а директора компании оштраовали, сообщает прокуратура Карелии.
Последний раз сотрудники получали зарплату в мае. Перед 112 работниками к августу задолженность превысила 1,5 миллиона рублей.
Прокуратура района внесла директору компании представление об устранении нарушений закона, а также возбудила производство по делу об административном правонарушении.
Государственная инспекция труда оштрафовала руководителя на 10 тысяч рублей.
Долг по оплате труда был погашен, в настоящее время задолженность отсутствует.
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