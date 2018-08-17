Работникам кондопожского "Порфирита" выплатили 1,5 млн рублей

Сотрудникам ОАО "Порфирит" выплатиили зарплату, а директора компании оштраовали, сообщает прокуратура Карелии.

Последний раз сотрудники получали зарплату в мае. Перед 112 работниками к августу задолженность превысила 1,5 миллиона рублей.

Прокуратура района внесла директору компании представление об устранении нарушений закона, а также возбудила производство по делу об административном правонарушении.

Государственная инспекция труда оштрафовала руководителя на 10 тысяч рублей.

Долг по оплате труда был погашен, в настоящее время задолженность отсутствует.