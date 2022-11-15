Работникам органов власти Петрозаводска заплатят двойные зарплаты за командировки в регионы СВО

Работники органов местного самоуправления Петрозаводска на должностях, не относящихся к муниципальной службе, будут получать зарплаты в двойном размере во время командировок в ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области.

Об этом говорится в соответствующем проекте решения городского совета Петрозаводска.

Также, согласно документу, дополнительные расходы, связанные с проживанием вне постоянного места жительства (суточные), возмещаются в размере 8 480 рублей за каждый день нахождения в служебной командировке.

Кроме того, органы местного самоуправления Петрозаводска могут выплачивать безотчетные суммы в целях возмещения дополнительных расходов, связанных с такими командировками.