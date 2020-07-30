Работники магазина поймали петрозаводчанина на краже товара

Сотрудники вневедомственной охраны задержали злоумышленников, укравших товары из магазинов, сообщили в управлении Росгвардии по Карелии.

В Сегеже вечером 29 июля в магазине на улице Спиридонова 38-летний местный житель украл с прилавков в торговом зале алкогольную продукцию на общую сумму более двух тысяч рублей.

В столице Карелии утром этого же дня сотрудники вневедомственной охраны выезжали в один из гипермаркетов. Там задержали мужчину, который спрятал вещи под курткой. Росгвардейцы выяснили, что задержанный 38-летний петрозаводчанин находился в розыске.

Нарушителей передали полиции.

Ранее молодая петрозаводчанка обокрала магазин, пока ее спутник отвлекал продавцов.