Работники СМИ отмечают профессиональный праздник

Ежегодно 13 января сотрудники средств массовой информации отмечают профессиональный праздник — День российской печати.
В этом году День печати выпал на вторник. Напомним, праздник приурочен к дате выхода первого номера русскоязычной газеты «Ведомости» — 13 января 1703 года. Материалы для издания лично отбирал Петр I, первый номер носил название «Ведомости о военных и иных делах, достойных знания и памяти, случившихся в Московском Государстве и во иных окрестных странах».
В советское время День печати отмечался в день выхода первого номера газеты «Правда» в 1912 году — 5 мая. Однако постановлением Президиума Верховного Совета РСФСР 28 декабря 1991 года дата 13 января вновь стала праздничной для печатных СМИ.
Ежедневно тысячи печатных и интернет-изданий помогают ориентироваться в огромном потоке информации, рассказывают о том, что происходит в нашей стране и мире. Журналист — это во многом образ жизни и призвание. Это профессия, которая требует таланта, высочайшей концентрации, способности разбираться в разных сферах, нести ответственность за каждое слово. Журналистов называют четвертой властью, за помощью к ним обращаются жители, они присылают фото и видео о нарушении их прав. На появление информации в СМИ тут же реагирует Прокуратура, Следком и общественные организации, которые требуют от властей решить проблемы жителей.
В День российской печати традиционно поздравляют мастеров слова — журналистов, корректоров, редакторов, издателей, вручают почетное звание «Заслуженный журналист Российской Федерации». В Карелии традиционно губернатор встретится с главными редакторами районных СМИ и вручит награды лучшим журналистам.