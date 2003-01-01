Работники петрозаводского предприятия украли 32 лестницы

В Петрозаводске завершено расследование необычного преступления — были похищены 32 лестницы.

Двое сотрудников одного из местных предприятий украли промышленное имущество для своих нужд на другой работе. В итоге они попали под суд, а украденное вернулось владельцу.

Как рассказали в транспортной полиции Северо-Запада, в конце сентября 30-летний и 34-летний сотрудники вынесли с территории предприятия 32 новые кабельные лестницы. Для этого они воспользовались служебным транспортом, подвезли груз к забору и перекинули его на другую сторону. Затем на арендованном автомобиле перевезли лестницы на другое предприятие, где оба подрабатывали по совместительству. Там они и планировали использовать украденное в личных целях.

Расследование провели транспортные полицейские, картину событий им помогли восстановить записи с камер видеонаблюдения. Похищенное имущество изъяли и вернули законному владельцу. Ущерб от действий работников оценили более чем в 154 тысячи рублей.

Уголовное дело о краже, совершенной по предварительному сговору, завершено и уже направлено в суд.

Ранее мы писали, что в Карелии двое рабочих украли и сдали на металл заводской кабель.