Работники поликлиники в Карелии лишатся должностей из-за жалоб пациентов

Жалобы пациентов на работу регистратуры поликлиники Межрайонной больницы № 1 в Костомукше привели к тому, что несколько работников лишатся своих должностей.

Об этом сообщил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

«Полностью перестроена работа регистратуры, заменён старший менеджер подразделения. Частично заменим и персонал регистратуры… Проведено дополнительное обучение регистраторов по корректному взаимодействию с пациентами и персоналом, о соблюдении этики… Введён скрипт разговора администраторов call-центра с пациентами. Теперь в постоянном режиме ведётся аудио- и видеоконтроль за работой регистраторов», — написал министр на своей странице Вконтакте.

По его словам, также в поликлинике будет изменена система оплаты труда регистраторов в зависимости от качества работы, проведена реорганизация системы записи к врачам, которая также вызывала нарекания пациентов.





