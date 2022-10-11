Работники прокуратуры и Минприроды спасли Петрозаводск от затопления, очистив русло реки

Природоохранная прокуратура обнаружила, и Минприроды убрало завалы на Неглинке, грозившие затоплением прилегающей территории.

Карельская природоохранная прокуратура в ходе проверки августа 2022 года установила, что русло реки Неглинка в Петрозаводске, в районе Нижнего Неглинского моста, где поток пересекает улица Михаила Иссерсона, находится в захламленном состоянии.

Сотрудники прокуратуры наблюдали там коммунальные отходы, остатки деревьев и прочее. Это создало угрозу подъема воды и затопления прилегающей территории.

Природоохранный прокурор внес представление в Минприроды Карелии с целью устранить нарушение закона. В результате министерство во второй половине сентября организовало работы, полностью очистив русло реки.