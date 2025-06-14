Работники Сортавальской ЦРБ пожаловались на нового коллегу

Медики сообщили, что на работу в Сортавальскую ЦРБ принят специалист, чье образование не соответствует должности.

Проверку провела прокуратура. Ведомство выяснило, что на работу в учреждение принят специалист, не имеющий соответствующего свидетельства об аккредитации, позволяющего трудиться в данной должности.

Как «Столице на Онего» рассказали в Прокуратуре Карелии, речь о сотруднике, нанятом для лабораторных исследований.

Проокуратура внесла представление руководству больницы об устранении нарушений. В итоге работник был отстранен от должности до получения подтверждающих документов.

Кроме того, прокурор возбудил в отношении юрлица дело о нарушении трудового законодательства, по итогам его рассмотрения предприятию назначено наказание в виде предупреждения.