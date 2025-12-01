Работники Вяртсильского метизного завода сообщили об остановке работы предприятия и массовых сокращениях

Одно из крупных градообразующих предприятий Карелии, по всей видимости, приостанавливает деятельность на полгода и сокращает коллектив.

Публично на самом предприятии и в компании «МЕЧЕЛ», которая владеет заводом, эту ситуацию не комментируют. Молчат и карельские власти. Тревогу забили сами сотрудники. Они написали письма на имя президента и главе Карелии. Его опубликовали коллеги из издания «Губерния Daily». В письме к президенту ситуацию на заводе она назвали большим горем.

— Мы предполагаем, что в связи с нерентабельностью и убыточностью производства проволоки, планируется приостановка деятельности предприятия и массовое сокращение работников, то есть нас. Сырьё нам не отгружают, наши заявки не отрабатываются, — говорится в письме. — Территориально наш посёлок находится в тупике на границе с Финляндией. На данный момент на заводе трудятся 146 человек. Найти другую работу в нашем посёлке и в ближайших населенных пунктах не представляется возможным, так как на данный момент нет ни одной свободной вакансии. Как нам жить дальше? На какие средства покупать продукты питания? Как растить детей? Оплачивать коммунальные платежи и кредиты? Все мы не предполагали, что будет так. Строили дома, рожали детей. Никаких предпосылок не было. Была стабильность и уверенность в завтрашнем дне.

По словам работников, для многих из них этот завод является не просто родным предприятием, на котором они профессионально выросли и состоялись, на котором работали их родители, бабушки, дедушки, их дети, оно еще и часть истории поселка, а также единственный источник дохода. По словам сотрудников, сейчас половина работников на простое дома. Еще половина ходят по пятидневке на уборку.

От региональных властей ответ пришел из Министерства промышленности Карелии: власти сухо заявили, что не могут вмешиваться в решения собственника — ПАО «Мечел».

Как мы уже сообщили, само предприятие пока хранит молчание. Однако тот факт, что коллектив все же будут сокращать, фактически подтвердили в Управлении труда и занятости Карелии. Здесь заявили, что ситуация с трудоустройством работников предприятия взята на контроль. По данным начальника ведомства Елены Фроловой, с начала 2026 года планируется реализация «Плана мероприятий». Чиновники ссылаются на наличие в Сортавальском округе более 250 заявленных вакансий, включая должности в РЖД, «Россетях» и на местном лесозаводе с зарплатой от 45 до 110 тысяч рублей. Высвобожденным работникам обещают помощь в подборе работы, переобучении, выплате пособий и даже содействие в открытии собственного дела или переезде.

Вяртсильский метизный завод — одно из старейших предприятий по производству метизной продукции в Северо-Западном федеральном округе России. В поселке Вяртсиля и Сортавальском районе это градообразующее предприятие. Предприятие производит стальную проволоку: низкоуглеродистую общего назначения, сварочную неомедненную, проволоку класса Вр-1 с периодическим двухсторонним профилем, с полимерным покрытием, стальную конструкционную, проволоку улучшенного качества.

Ранее мы сообщали, что в Карелии с начала года падение в обрабатывающей промышленности, но рост производства металлоконструкций и крошки.