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Работники закрывшихся из-за санкций торговых точек в Карелии продолжают получать зарплату

Новости. Общество
14:33, 16 Марта 2022
фото: «Столица на Онего»

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Компании розничной торговли, которые представляли известные иностранные бренды одежды, обуви и другой продукции, пока не собираются окончательно уходить из Карелии.

Об этом сообщил в интервью «Столице на Онего» заместитель председателя правительства республики Дмитрий Родионов.

«Пока об уходе с рынка речи не идет. Эти компании направили в адрес своих арендодателей письма о том, что они, согласно договорам аренды, воспользовались правом приостановить деятельность на 3 месяца в целях пересчета и инвентаризации готовой продукции. Все их работники остались в штате, получают зарплату», - сказал Родионов.

По его словам, санкции оказали влияние на работу большинства промышленных предприятий Карелии. Одни столкнулись с проблемами экспорта, другие — с поставками импортного оборудования, комплектующих и расходных материалов.

Какие меры принимают власти республики, чтобы не допустить остановки производств, читайте в полном тексте интервью.

 

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