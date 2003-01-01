Работников карельских лесничеств обучают управлению беспилотниками

Еще 30 сотрудников карельских лесничеств смогут мониторить леса с помощью беспилотннина видская

В пользе такого мониторинга в Минприроды убедились уже в этом году, рассказала на своей странице министр природных ресурсов Карелии Янина Свидская. Этой осенью новые навыки освоили еще 30 специалистов.

С начала сентября занятия проходят по программе «Основы пилотирования беспилотных воздушных судов массой до 30 кг. Аппараты будут использовать для обнаружения пожаров и незаконных рубок в лесу.

— Специалисты «Аэрогеодезии» и «Геоскана» проводят для коллег лекции по организации полетов, предполетной подготовке, безопасности, занятия в компьютерном классе, а также, пожалуй, самое важное — практические занятия БПЛА по взлету, посадке и облету препятствий, — говорит Свидская.

Сейчас программа на финишной прямой — первая подгруппа уже сдала необходимые зачеты и получила сертификаты, вторая — завершит свое обучение завтра.

Напомним, этим летом дроны активно использовали для обнаружения пожаров. Так, один из беспилотников помог найти очаг возгорания в Беломорском лесничестве. Благодаря этому, пожар локализовали быстрее.