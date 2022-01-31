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Работников ЦБК в Карелии признали виновными в нарушениях, из-за которых погиб рабочий

Новости. Криминал
06:40, 01 Февраля 2022
фото: © Segezha Group

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Суд вынес приговор по делу о гибели работника Сегежского ЦБК из-за нарушений норм охраны труда.

Об этом сообщили в прокуратуре Карелии.

Специалист по охране труда и начальник производственного отдела ЦБК признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, совершенное лицом, на которого возложены обязанности по их соблюдению, повлекшее по неосторожности смерть человека).

В суде было установлено, что нарушения повлекли смерть молодого работника при выполнении им трудовых обязанностей в январе 2021 года. Ранее Следком Карелии сообщил, что погиб резчик бумаги, картона и целлюлозы при выполнении работ на оборудовании по производству бумаги.

«Судом учтено, что привлекаемые к уголовной ответственности лица работодателем характеризуются положительно, ранее не судимы, приняли меры по возмещению родственникам погибшего причиненного преступлением ущерба на общую сумму 80 000 рублей. С учетом перечисленных обстоятельств, которые признаны смягчающими, суд назначил каждому наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Приговор суда не вступил в законную силу», - говорится в сообщении прокуратуры.

 

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