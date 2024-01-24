Работнику детского сада произвели перерасчет зарплаты после вмешательства инспекции труда Карелии

Госинспекция труда Карелии восстановила права работника детского сада в Пряжинском районе.
Государственная инспекция труда Карелии добилась восстановления прав работника на выплату зарплаты в полном объеме, сообщили в ведомстве.
Инспекция труда Карелии провела профилактические мероприятий в отношении детского сада в Пряжинском районе.
После вмешательства ведомства работнику детского сада произвели перерасчет зарплаты за октябрь и ноябрь прошлого года и выплачены недостающая часть зарплаты — больше пяти тысяч рублей.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание