Работница детсада из Карелии отсудила компенсацию за проезд на отдых в Анапу

Медвежьегорский районный суд Республики Карелия обязал детсад "Родничок" поселка Пиндуши оплатить сотруднице проезд к месту отдыха и обратно.

Как сообщается на сайте суда, сотрудница детсада А. Колчина обратилась с иском по тем основаниям, что в очередном оплачиваемом отпуске в июле 2019 года выезжала на отдых в Анапу. После приезда представила документы для выплаты компенсации расходов на оплату проезда к месту отпуска и обратно в размере 14 тыс. 538 рублей, но детсад "Родничок" не произвел оплату.

Женщина, ссылаясь на нарушение своих прав, гарантированных для лиц, проживающих и работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, просила в судебном порядке взыскать с ответчика задолженность.

Представители детсада "Родничок" и администрации Медвежьегорского муниципального района в суд не явились.

В итоге суд исковые требования удовлетворил. Взыскал с детсада в пользу истицы 14 тыс. 538 рублей.

Ранее суд обязал фирму выплатить компенсацию родственникам погибшего жителя Карелии.