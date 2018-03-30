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Новости. Криминал
09:35, 30 Марта 2018

Работница почты из Петрозаводска обирала пенсионеров

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Бывшую сотрудницу "Почты России" обвиняют в присвоении более 890 тысяч рублей.

Прокуратурой Петрозаводска утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего работника ФГУП "Почта России", сообщили в республиканской прокуратуре.

Действия обвиняемой квалифицированы по ч. 3 ст. 160 Уголовного кодекса Российской Федерации (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере).

По версии следствия, оператор связи одного из отделений почтовой связи незаконно обогатилась за счет пенсий пенсионеров. Достоверно зная дату получения пенсий и пособий, обвиняемая выжидала определенный период и после того, как пенсионер или его представитель по каким-либо причинам не являлся за получением пенсии, подделывала подписи в поручениях на доставку пенсий, а денежные средства присваивала себе.

В ходе предварительного расследования было также установлено, что она ставила подписи и на поручениях граждан, которые на данный момент уже умерли.

По данным следствия, почтовый работник в период с февраля 2016 года по апрель 2017 года подделала 50 платежных поручений и присвоила 893 тысячи рублей.

Преступление было раскрыто после обращения пенсионеров с заявлениями о неполучении ими пенсий и после проведения внутреннего служебного расследования.

Уголовное дело направлено в Петрозаводский городской суд для рассмотрения по существу.

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