Работница поликлиники в Петрозаводске стала жертвой мошенников

Больше 400 тысяч рублей перевела неизвестным 67-летняя петрозаводчанка.

В полицию Петрозаводска обратилась 67-летняя горожанка, ставшая жертвой мошенников, сообщили в МВД Карелии. Женщина рассказала, что работает в поликлинике. Однажды она получила сообщение якобы от главного врача и узнала, что у нее возникли проблемы с налогами.

Дале женщине начали звонить неизвестные, представлявшиеся правоохранителями. Они напугали петрозаводчанку, что с ее счетов проводятся подозрительные операции. Выход был стандартный — снять накопления и перевести их на «безопасный» счет. Так женщина и сделала, лишившись 425 тысяч рублей.

В настоящее время по заявлению проводится проверка. В полиции напомнили, что любую информацию, в том числе полученную от руководителя, надо проверять, ведь мошенники могут скрываться под любой маской и использовать опцию подмены номера.