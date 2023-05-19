Работницу культуры в селе Карелии будут судить из-за кражи более 1 миллиона рублей

В Кондопожском районе состоится суд над работником муниципального учреждения культуры, выплатившей себе зарплату на 1,2 миллиона рублей, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокуратура Кондопожского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 54-летней местной жительницы, обвиняемой в мошенничестве.

Обвиняемая, работая в администрации Янишпольского сельского поселения и одновременно будучи работником муниципального учреждения культуры, при ведении бухгалтерского учета с января 2018 по декабрь 2020 года начисляла себе лишние деньги.

Таким образом женщина похитила более 1,2 миллиона рублей. Дальнейшее обогащение пресекли сотрудники УФСБ и МВД по Карелии.

В настоящий момент уголовное дело вместе с исковым заявлением прокурора района о взыскании суммы вреда направлено для рассмотрения в Кондопожский городской суд. Фигурантке грозит лишение свободы вплоть до 6 лет со штрафом до 80 тысяч рублей.