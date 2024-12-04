Работодатель скрыл от инспекции труда смерть сотрудника на рабочем месте в Петрозаводске

Инспекция труда расследует сокрытый смертельный несчастный случай с охранником в Петрозаводске.

Госинспекция труда Карелии приступила к расследованию сокрытого несчастного случая со смертельным исходом, который произошел с работником одной из охранных фирм Петрозаводска.

По предварительной информации, как сообщили в надзорном ведомстве, 1 сентября текущего года в одной из больниц карельской столицы произошел несчастный случай, который привел к смерти пострадавшего.

О произошедшем работодатель в Госинспекцию труда республики не сообщил, отметили в ведомстве.

По результатам расследования госинспекторы сделают выводы о причинах и обстоятельствах происшествия.

Напомним, ранее сообщалось, что поступивший в больницу Петрозаводска агрессивный пациент ударил охранника, который через несколько дней умер.

Следком Карелии привлек к уголовной ответственности петрозаводчанина. Ему предъявили обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.