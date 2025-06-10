Работодателей в Карелии опросят, каких специалистов им не хватает

Данные нужны для распределения бюджетных мест в вузах и колледжах.

Более 1700 организаций республики пройдут ежегодный опрос работодателей о перспективной потребности в кадрах. Опрос является ключевой составляющей нацпроекта «Кадры». Пройти его можно до 15 июня.

Начальник Управления труда и занятости Республики Карелия Елена Фролова отметила, что по результатам всероссийского опроса работодателей будет сформирован прогноз потребности в кадрах на период 2026-2032 годов.

– Прогноз станет основой для формирования контрольных цифр приема и распределения бюджетных мест в вузах и колледжах. Также опрос – основа для работы профильных ведомств в подготовке специалистов для рынка труда, – считает руководитель управления. – Участие в опросе позволит работодателям внести свой вклад в прогнозирование и формирование кадрового потенциала для региона в будущем.

Для участия в опросе в срок до 15 июня 2025 года необходимо заполнить анкету, размещенную по ссылке.

В период проведения опроса осуществляется консультационная поддержка работодателей Республики Карелия через организованный контакт-центр по телефонам: 8 (8142) 559-309 (доб. 121/122/123), +7 (900) 458-69-86. Номера телефонов также доступны на информационной платформе опроса.

Напомним, согласно прогнозу прошлого года, на этот год рынку труда Карелии потребуется 11,4 тыс. человек, из них 10,3 тыс. – квалифицированные рабочие специалисты. С начала этого года работодатели заявили потребность в подготовке швей, водителей троллейбусов и рабочих других направлений.

Напомним, в прошлом году в подготовке прогноза потребности в кадрах приняли участие почти 2 тысячи работодателей Карелии. Все вакансии региона и России доступны по ссылке.