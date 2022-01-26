Работодатели будут обязаны замечать синяки сотрудников: разъяснения Управления труда Карелии

С 1 марта вступают с силу изменения в Трудовой кодекс Российской Федерации, которые обязывают работодателей усилить меры по профилактике производственного травматизма.

Разъяснения по этому поводу подготовило Управление труда и занятости Карелии.

Работодатель будет обязан приостановить работу, если по результатам спецоценки условиям труда на рабочем месте присвоен 4-й класс. При выявлении такой опасности на рабочих местах на время приостановки работ за сотрудниками сохраняется место и средний заработок. Возобновить деятельность можно только после получения результатов повторной спецоценки, которая подтвердит снижение уровня опасности.

«Работодатель должен будет расследовать и учитывать микроповреждения и микротравмы на производстве. Также он обязан отстранить работника, не применяющего выданные ему в установленном порядке средства индивидуальной защиты», — сообщили в Управлении.

Также работодателю дано право контролировать безопасность производства работ при помощи записывающих аудио-видео- и т. п. устройств, вести электронный документооборот в области охраны труда.

Новым Трудовым кодексом устанавливается право каждого работника на получение информации об условиях труда на его рабочем месте, о существующем профессиональном риске и его уровне, о мерах по защите от воздействия вредных и опасных производственных факторов.

Уровень производственного травматизма в Карелии в 2021 году снизился на 10,6%. По предварительным данным, за 12 месяцев 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года количество пострадавших на производстве снизилось со 187 до 167 человек.