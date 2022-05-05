Работодатели Карелии готовы предоставить более 50 рабочих мест беженцам из Украины

Предприятия Карелии заявили о готовности трудоустройства 52 беженцев, прибывших в республику из Украины, ДНР и ЛНР.

Об этом сообщили в Управлении труда и занятости Карелии.

«По предварительной договоренности с работодателями возможно трудоустройство прибывших граждан на 52 рабочих места с проживанием семей по месту работы в Беломорске, Кемском, Пряжинском, Сортавальском, Суоярвском, Питкярантском районах республики», — говорится в сообщении.

Как пояснили в Управлении, прорабатывается вопрос возможности трудоустройства прибывших граждан на вакансии организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере туризма, гостиничного бизнеса, с предоставлением мест для проживания на период работы.

По данным Управления, сегодня на территории Карелии находится 239 граждан, самостоятельно прибывших из ДНР, ЛНР и Украины, из них 108 граждан трудоспособного возраста, 67 детей и 64 человека старшего поколения.