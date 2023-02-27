Работодатели Карелии предлагают более 6 тысяч вакансий

В первой половине марта для тех жителей республики, кто желает найти или сменить работу, по заявкам работодателей пройдут ярмарки вакансий.

2 марта с 14.30 в АЗН Лоухского района (пгт. Лоухи, ул. Советская, д. 17) будет проведена ярмарка учебных рабочих мест по направлению «Повар».

3 марта с 14.00 АЗН Кемского района (г. Кемь, ул. Каменева, д. 12) грузчиков и поваров будет подбирать ООО «Прибой». В 14.00 в АЗН Сортавальского района (г. Сортавала, ул. Комсомольская, д. 9) будет проведена ярмарка вакансий для Петрозаводской дистанции электроснабжения

6 марта с 14.00 в АЗН Беломорского района (г. Беломорск, ул. Первомайская, д. 8) состоится ярмарка для Беломорской дистанции пути.

9 марта с 15.00 в АЗН Медвежьегорского района (г. Медвежьегорск, ул. Кирова, д. 18) на ярмарке вакансий будут искать продавцов-консультантов для трудоустройства по субсидированному найму у индивидуального предпринимателя. С 11.00 в АЗН Лоухского района состоится ярмарка для районного Отдела Военного комиссариата. С 10.30 в АЗН Пряжинского района (п. Пряжа, ул. Петрозаводская, д. 16) пройдёт ярмарка для ООО «Вектор чистоты».

10 марта с 11.00 в АЗН Питкярантского района (г. Питкяранта, ул. Горького, д. 49) будут искать официанта, помощника повара, подсобного рабочего и горничную для базы отдыха «Длинный берег». В тот же день в Сортавальском АЗН с 11.00 будут предлагать вакансии для Пограничного управления ФСБ.

13 марта с 15.00 в Кадровом центре г. Петрозаводска (г. Петрозаводск, ул. Кирова, д. 25, 1 этаж) состоится ярмарка вакансий для Литейного завода, в Беломорском АЗН с 14.00 — для Отдела ремонта и хранения войсковой части, а в Сортавальском АЗН с 11.00 предложат вакансии для Центра помощи детям.

По сообщению Управления труда и занятости, 14 марта с 11.00 в Агенстве занятости населения (АЗН) Кондопожского района (г. Кондопога, Ноябрьское шоссе, д. 17) состоится ярмарка учебных рабочих мест по направлениям «Бухгалтер» и «Программист 1С». С 10.30 в Пряжинском АЗН пройдет Ярмарка для ООО «Фрешберри». С 14.00 в АЗН Суоярвского района (г. Суоярви, ул. Шельшакова, д. 2) машиниста котельной будет искать Карелкоммунэнерго (место работы — п. Поросозеро). С 10.00 в Петрозаводском Кадровом Центре предложат работу в ГКУ РК «Управление земельными ресурсами».

Кроме того, 15 марта с 10.00 в АЗН Муезерского района (п. Муезерский, пер. Кооперативный, д. 1) пройдёт ярмарка для центра социального обслуживания. Здесь требуются культорганизатор, социальный работник. В АЗН Питкярантского района с 14.00 персонал будут подбирать для ООО «Автодороги-Питкяранта».

Также во всех районах республики планируется проведение ярмарок учебных мест по направлению «Рыбовод» (до 3 марта) и «Портной» (до 10 марта).

Для проведения ярмарок можно обращаться в агентства занятости населения. Информация о ярмарках вакансий в Карелии по ссылке — Ярмарки вакансий | Интерактивный портал Управления труда и занятости Республики Карелия.

Вся информация о вакансиях региона.